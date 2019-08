Menina de 14 anos vive pesadelo. Pendura-se na varanda para fugir do pai que a queria violar

Foram momentos de aflição que uma menina de 14 anos viveu na sua própria casa. Para tentar fugir do pai que a queria violar pendurou-se na varanda da casa, um quarto andar. Ficou ali, agarrada à estrutura, a gritar por socorro até a polícia chegar ao local e deter o pai, um homem de 38 anos.

Tudo aconteceu esta terça-feira no distrito marítimo de Valência quando, por volta das 23:15, os moradores de um bairro foram alertados pelos gritos de uma menina de 14 anos. Estava pendurada pelas barras laterais que sustentam a varanda a gritar que o pai a queria violar. Os vizinhos ainda tentaram arrombar a porta do apartamento, mas sem sucesso.

Os momentos de aflição da menina só terminaram com a chegada da polícia de Valência que deteve o pai, de nacionalidade boliviana. Os agentes acabaram por evitar que fosse linchado pelos vizinhos, conta o El País.

De acordo com fonte policial, citada pelo jornal, o homem foi detido por alegado abuso sexual da sua filha menor. Ela terá sido alvo de tentativa de violação na sala do apartamento e quando a irmã entrou naquela divisão da casa aproveitou para fugir para a varanda onde gritou por ajuda.

A mãe da menina estava na cidade de Altea, em Alicante, quando tudo se estava a passar. "Os vizinhos tentaram arrombar a porta para entrar, porque o pai não abria. Eles contaram-me que estavam na rua a gritar para a menina não se atirar, para aguentar", recordou ao diário uma vizinha da casa ao lado.

Não foi a primeira tentativa de violação. Dormia com uma tesoura debaixo da almofada

A polícia acabaria por chegar, entrou em casa, deteve o pai e resgatou a menina e os seus dois irmãos, também menores. A adolescente foi assistida por uma equipa médica e transportada para um hospital.

As três crianças foram depois entregues a uma pessoa da confiança da mãe enquanto que o pai foi transferido pela polícia de Valência para a Inspeção da Guarda Central.

No ano passado, esta menina de Valência já tinha sido alvo de uma tentativa de violação pelo pai.

Fontes policiais contam que em 2018 terá existido outro possível caso de abuso sexual e uma tentativa de gravação sem conhecimento quando a adolescente estava a tomar banho com a irmã. Por medo, não denunciou a situação às autoridades. Conta o El País que a menina chegou a dormir com uma tesoura por baixo de uma almofada enquanto tinha outra almofada entre as pernas por receio que o pai a tentasse violar durante a noite.