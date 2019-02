May propõe adiar Brexit se acordo não for aprovado

Adiar ou não o Brexit? May arrisca nova derrota no Parlamento

A primeira-ministra britânica acabou de anunciar aos deputados que, caso o seu acordo seja chumbado, vai levar a votos uma extensão do Brexit.

Theresa May está esta terça-feira na Câmara dos Comuns, onde admitiu pela primeira vez que a saída do Reino Unido da União Europeia pode não se concretizar a 29 de março, como está previsto. May disse que, se o Parlamento rejeitar o acordo, o governo avançará a 14 de março com a proposta de uma extensão "curta" do período para a saída da União.

em atualização