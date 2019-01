May pede aos deputados que enviem à UE "mensagem enfática" sobre o Brexit que querem

Theresa May no caminho para o Parlamento.

May pede à UE para reabrir negociações sobre o Brexit

Adiar o Brexit e alternativa ao 'backstop' a votos no Parlamento britânico

Theresa May

A primeira-ministra, Theresa May, diz que nas últimas semanas, o Parlamento tem vindo a dizer aquilo que não quer: uma saída sem acordo, mas também o acordo de saída que ela própria apresentou. "Hoje precisamos de enviar uma mensagem enfática sobre aquilo que queremos", disse no início do debate.

May defende que hoje os deputados "têm o dever de mostrar à União Europeia que tipo de acordo poderá passar na Câmara dos Comuns". Pede por isso uma "mensagem clara" nas mudanças que são necessárias no Acordo de Saída que negociou com Bruxelas para garantir a aprovação por parte dos deputados.

May está a defender o voto na emenda de Graham Brady, que pede a substituição do backstop, o mecanismo de salvaguarda para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, por outra alternativa.

A primeira-ministra quer voltar a Bruxelas para pedir a renegociação do backstop. Mas questionada sobre o que fará se a União Europeia lhe recusar essa hipótese, May responde que o primeiro passo é os deputados concordarem com o caminho a seguir.

May diz aos deputados que esta não é a última oportunidade para garantir que não há um Brexit sem acordo. E diz que quer votar um novo acordo o mais rapidamente possível - o primeiro acordo, o seu plano A, foi chumbado a 15 de janeiro por uma diferença recorde de 230 votos. Contudo, caso isso não aconteça, fará uma declaração no Parlamento a 13 de fevereiro, no qual os deputados podem apresentar emendas e votar no dia seguinte - isto caso o risco de um não acordo se mantenha.

Durante a sua intervenção, a primeira-ministra dá espaço para intervenções de vários deputados.

