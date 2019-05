Mais uma demissão no governo de May. Agora foi a líder da Câmara dos Comuns

Brexit. "A saída de Theresa May certamente complica as coisas"

May apela a Corbyn para ceder e aprovar novo plano do Brexit

May diz que se novo acordo for aprovado Brexit poderá acontecer a 31 de julho

Andrea Leadsom demitiu-se do governo ao alegar que não poderia mais apoiar a abordagem de Theresa May para tentar, à quarta tentativa, passar o acordo do Brexit no Parlamento.

"Eu não acredito que a nossa abordagem vai cumprir o resultado do referendo," escreveu Leadsom na carta de demissão para May. "É, portanto, com grande pesar e com um coração pesado que me demito do governo."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O novo plano de Brexit de May inclui uma votação sobre a realização de um segundo referendo bem como acordos comerciais mais estreitos com a UE no futuro. Mas estas propostas levaram a que vários deputados que a apoiaram nas votações anteriores rejeitassem o seu novo plano. E há crescentes pedidos de deputados e ministros para que May se demita o quanto antes. Durante o dia as redes sociais foram caixa de ressonância de rumores que davam conta que a chefe do governo iria demitir-se hoje.

"Eu sempre defendi que um segundo referendo seria perigosamente divisório, e não apoio que o governo faça tal concessão", escreveu a até agora líder da Câmara dos Comuns (cargo equiparado ao ministro dos Assuntos Parlamentares).

"Ninguém queria que você tivesse mais sucesso do que eu", escreveu Leadsom para May. "Mas agora peço-vos que tomem as decisões certas no interesse do país, deste governo e do nosso partido.

Um porta-voz de Downing Street reagiu à demissão, tendo dito que Theresa May diz-se desapontada. "Andrea Leadsom serviu com distinção e grandecompetência como membro do governo, e a primeiro-ministra está grato por todo o seu trabalho. Estamos desapontados que tenha escolhido renunciar, mas a primeira-ministra permanece focado em concretizar o Brexit que o povo votou a favor", disse o porta-voz.

May deve reunir-se na sexta-feira com o presidente do Comité 1922, grupo parlamentar dos conservadores, depois de terminada a campanha para as eleições para o Parlamento Europeu. No final da última reunião entre Graham Brady e May, aquele anunciou que a líder conservadora iria apresentar a demissão em junho.