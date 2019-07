Mais uma barragem rompe-se no Brasil

Uma barragem rompeu-se esta quinta-feira no povoado de Quati, cidade de Pedro Alexandre, a cerca de 435 quilómetros de Salvador da Bahia. A população está a abandonar as suas casas e está a ser deslocada pelas autoridades para locais seguros.

Segundo a Defesa Civil municipal, as fortes chuvas que caem na região do Rio do Peixe contribuíram para o rompimento da estrutura. Não há informações sobre feridos. "Algumas casas foram invadidas, mas não teve feridos. Ainda não conseguimos contacto com esses moradores porque o povoado está ilhado. Tem muita lama e água no caminho. Apesar disso, sabemos que eles não foram atingidos porque entramos em contacto antes, e eles deixaram as casas antes do rompimento", afirmou Carla Leão, coordenadora da Defesa Civil, citada pela imprensa brasileira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O acidente ocorreu por volta das 11.00 (hora local) e de acordo com a imprensa brasileira a lama segue em direção à cidade vizinha, João Sá, cujo prefeito, Carlinhos Sobral, emitiu um alerta nas redes sociais: "Pessoal, a barragem do Quati estourou. É uma situação atípica. Nunca aconteceu isso com essa barragem. Nós não sabemos as consequências. Eu peço encarecidamente a todas as pessoas que moram em área de risco que saiam das suas casas, que peguem seus documentos pessoais, seus objetos de valor, o que puderem levar".

A estrada BR-325 foi tomada por água e lama e ficou intransitável.