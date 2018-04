Pub

O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil falou em Lisboa com o DN e a TSF sobre o habeas corpus de Lula da Silva que amanhã irá julgar.

Gilmar Mendes é um dos juízes do Supremo Tribunal Federal que amanhã irão decidir se aceitam ou não o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula da Silva.

Em Lisboa, o ministro falou com o DN e a TSF e retirou peso político à decisão que terão de tomar amanhã e disse acreditar que, independentemente desta, Lula da Silva já não pode ser eleito presidente do Brasil.

"Eu acho que há uma confusão. A não ser que aconteçam outras coisas o presidente Lula hoje já está inelegível com a simples decisão de Porto Alegre, independentemente da prisão ou não. Portanto, a meu ver ele já está fora."

Não revela como vai votar amanhã, embora os media brasileiros apontem que a sua decisão poderá ser favorável ao ex-presidente. Sobre a pressão a que o STF tem estado sujeito por causa deste habeas corpus, Gilmar Mendes sublinhou que o Supremo Tribunal Federal toma decisões contra-majoritárias que tornam "compreensível que sejamos muitas vezes impopulares".