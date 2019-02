Lula é condenado a nova pena de prisão no processo Lava Jato

Autorização para Lula sair só chega depois do funeral do irmão

O antigo presidente brasileiro Lula da Silva foi esta quarta-feira condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do processo Lava Jato.

A juíza Gabriela Hardt, que substitui o ex-juiz Sergio Moro, considerou que Lula recebeu dinheiro indevidamente para facilitar as obras da recuperação de uma quinta em Atibaia, no estado de São Paulo​​​, noticia a Folha de São Paulo.

Nesta operação, foram também condenados os empresários Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht, Leo Pinheiro, da OAS e José Carlos Bumlai (responsáveis pelas obras); o proprietário da quinta Fernando Bittar, o advogado Roberto Teixeira, e Paulo Gordilho, Emyr Diniz Costa Junior, Alexandrino Alencar e Carlos Armando Guedes Paschoal.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para os procuradores, Lula da Silva "capitaneou o esquema criminoso" e, "de modo consciente e voluntário", dissimulou a origem dos valores investidos nas reformas e ampliações do sítio, que era propriedade dos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna. No total, segundo a Procuradoria Federal, foram gastos 1,26 milhões de reais (300 mil euros) nas obras.

Lula, que pode recorrer da sentença, está preso em Curitiba, no estado do Paraná, desde abril do ano passado, na sequência de uma outra ação penal no âmbito do processo Lava Jato, sobre um triplex em Guarujá (São Paulo), remodelado pela OAS. Neste caso, o ex-governante está recorrer em terceira instância.

A defesa de Lula tentou afastar o nome dele das remodelações na quinta, afirmando que o ex-presidente nunca foi informado sobre as obras e que não há provas de que ele tenha pedido obras em troca de negócios no governo.

(Notícia em atualização)