Lula da Silva já está em São Paulo

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva já chegou a São Paulo e estará a dirigir-se agora de helicóptero para São Bernardo do Campo, onde vão decorrer as cerimónias fúnebres do neto, Arthur, que faleceu sexta-feira, aos sete anos, vítima de meningite meningocócica.

Lula foi autorizado a deixar a prisão de Curitiba, onde está detido por corrupção no âmbito da operação Lava Jato, para ir ao funeral do neto. A juíza ordenou sigilo sobre os detalhes da deslocação para "preservar a intimidade da família e garantir não apenas a integridade do preso, mas a segurança pública". De acordo com a imprensa brasileira, no local onde decorre o velório foi montado um perímetro de segurança, com a presença de várias viaturas e efetivos militares.

O funeral da criança - que era um dos netos mais próximos de Lula da Silva - está marcado para as 12 horas locais, 15 horas em Portugal continental. Em São Bernardo do Campo, a prestar solidariedade à família, estão nomes do PT como Dilma Roussef, Fernando Haddad e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann.

A decisão de deixar sair Lula foi, entretanto, criticada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do atual presidente brasileiro: "Lula é preso comum e deveria estar num presídio comum. Quando o parente de outro preso morrer ele também será escoltado pela PF [Polícia Federal] para o enterro? Absurdo até se cogitar isso, só deixa o larápio posando de coitado."