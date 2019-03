Lula da Silva já está no velório do neto

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva já está em São Bernardo do Campo, onde estão a decorrer as cerimónias fúnebres do neto, Arthur, que faleceu sexta-feira, aos sete anos, vítima de meningite meningocócica.

De acordo com a imprensa brasileira, Lula chegou ao cemitério Parque da Colina pelas 11.07 horas locais (14.07) horas em Portugal continental, sob um forte aparato de segurança. Elementos da Polícia Federal montaram um cordão de isolamento. A poucas dezenas de metros de distância, algumas centenas de apoiantes de Lula que acorreram ao local gritaram palavras de apoio ao antigo líder do PT - "solta ele" -, que devolveu com um breve aceno, entrando rapidamente na capela onde decorre o velório.

Nos termos da autorização judicial, Lula tem uma hora e meia para estar nas cerimónias fúnebres do neto.

O antigo presidente foi autorizado a deixar a prisão de Curitiba, onde está detido por corrupção no âmbito da operação Lava Jato, para ir ao funeral. A juíza ordenou sigilo sobre os detalhes da deslocação para "preservar a intimidade da família e garantir não apenas a integridade do preso, mas a segurança pública".

O funeral da criança - que era um dos netos mais próximos de Lula da Silva - está marcado para as 12 horas locais, 15 horas em Portugal continental. Em São Bernardo do Campo, a prestar solidariedade à família, estão nomes do PT como Dilma Roussef, Fernando Haddad e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann.