Louise celebrou 107 anos. O seu segredo? "Nunca me casei"

É verdade que Louise Signore tem uma dieta saudável e que faz exercício com regularidade, mas a americana do Bronx, em Nova Iorque está convencida que o segredo para ter chegado aos 107 anos é outro. "Nunca casei!", explicou à CNN.

"Se der para fazer exercício, faço exercício. Se der para dançar, danço. Ainda hoje danço de vez em quando. Depois de almoço, vou ao bingo, e assim tenho um dia preenchido", contou Louise.

Mas a americana, cuja irmã acaba de celebrar 102 anos, garante que não é a dieta saudável ou a prática de exercício, nem mesmo os bons genes, que explicam a sua longevidade. "Penso que o segredo de ter chegado aos 107 anos é que nunca me casei! É o segredo. A minha irmã costuma dizer quem me dera nunca ter casado".

Se ainda lhe faltam uns aninhos para chegar aos 114 de Alelia Murphy, a mulher mais velha dos EUA, e mais alguns ainda para os 116 da japonesa Kane Tanaka, a recordista do mundo, Louise não deixou de comemorar o 107.º aniversário com uma festa no Centro Comunitário de Bartow. Com mais de cem convidados a ajudá-la a celebrar.