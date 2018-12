Lince ibérico encontrado morto em Espanha com 300 chumbos de caçadeira

Era um lince ibérico macho, tinha apenas três anos e dava pelo nome de Marvel. De acordo com o El País, foi encontrado morto em Córdoba, Espanha, esta sexta-feira, que se viria a descobrir dever-se a tiros à queima-roupa disparados por um caçador. A denúncia terá sido feita pelo biólogo Miguel Ángel Simón, diretor do programa Life Iberlince, para a recuperação da distribuição histórica do Lince ibérico, celebrado entre Portugal e Espanha.

O especialista confirmou que o corpo do animal pertencia à população de linces monitorizados por este programa e foi encontrado devido ao colar de localização que transportava ao pescoço. Cerca de 20% dos linces em liberdade carregam este dispositivo.

O animal foi, entretanto, transferido para o centro de Málaga, onde o submeteram a um raio-x que revelou a causa da morte: no corpo, tinha cravados mais de 300 chumbos de caçadeira. O representante da Life Iberlince partilhou na sua conta de Twitter uma imagem deste exame.

Perante a crueldade do ato, Simón acredita que o caçador tinha planeado exatamente o que acabaria por fazer. "Acontecimentos como este são dramáticos para o esforço de dois países (Portugal e Espanha) e 22 parceiros", incluindo administrações e entidades privadas. E sublinha que é necessária uma "maior educação e consciencialização ambiental".

Apesar de a caça furtiva se ter tornado "escassa", em 2018, pelo menos 27 linces ibéricos morreram, representando, de acordo com o as declarações do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) à Europa Press, há uns dias, o "segundo ano com maior número da história".

Ainda assim, as estatísticas mostram-se mais positivas do que as registadas em 2017, com 58 óbitos de linces, a maioria por disparos de caçadores furtivos. Além disso, segundo dados provisórios fornecidos pelo Ministério da Transição Ecológica, nasceram cerca de 125 crias e o censo total de linces na Espanha em 2018 revela-se maior do que em 2017 - conta-se um total de 650 linces.