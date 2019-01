Professor da Queen's Univesity em Belfast, na Irlanda do Norte, Lee McGowan sublinha que o resultado do referendo sobre o Brexit de 2016 não dá uma grande vantagem ao sair sobre o ficar na UE. E que a eventual realização de um segundo referendo poderia repetir esse resultado, acentuá-lo ou dar uma vitória ao ficar, mas, da mesma forma, sem uma grande vantagem sobre o sair.

O académico analisa o impacto do Brexit no processo de paz na Irlanda do Norte e considera que toda esta confusão em torno da saída do Reino Unido da UE tem o potencial de desestabilizar as comunidades que vivem naquele território, que é uma província autónoma do Reino Unido e onde, durante décadas, existiu um conflito sangrento.