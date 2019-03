Juiz manda libertar o ex-presidente Michel Temer

O juiz desembargador Antonio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da segunda região do Rio de Janeiro - segunda instância - determinou que Michel Temer seja solto. Athié é o relator do pedido de habeas corpus dos advogados de Temer, que contestaram o decreto de prisão do juiz responsável pela Operação Lava Jato, Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal do Rio - primeira instância. A decisão, que tem efeitos imediatos, também inclui a liberdade do ex-ministro das minas e energia Moreira Franco e mais seis investigados.