Jornalistas desportivas unidas contra o assédio

O beijo que um adepto deu à jornalista brasileira Bruna Dealtry, do canal Esporte Interativo, durante o jogo Vasco da Gama e Universidade do Chile, para a Taça Libertadores, no passado dia 14 de março, e a agressão a Renata Medereiros, durante o Grémio-Inter de Porto Alegre, foram a gota de água para as jornalistas desportivas brasileiras, que lançaram agora um movimento a pedir respeito pelas profissionais em todas as áreas.

"A ideia é dar uma resposta aos assédios e às situações recentes da Bruna e da Renata, que é também um pouco a história de todas nós, que já fomos assediadas nas redações, nos estádios e sofremos violência nas redes sociais", explicou a jornalista Bibiana Bolson.

Perante estes últimos casos, de assédio e até violência, um grupo de 50 jornalistas decidiu então criar a campanha #DeixaElaTrabalhar, da qual faz parte um vídeo com relatos dos constantes abusos. "A campanha é feita por jornalistas desportivas, mas queremos dar voz a mulheres de todas as esferas", garante Bolson.

Refira-se que também já alguns clubes brasileiros revelaram a sua solidariedade para com as jornalistas desportivas brasileiras.