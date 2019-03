Jimmy Carter já é o ex-presidente americano mais velho de sempre

O ex-presidente a assistir a um jogo de basquetebol entre o Atlanta Hawks e o New York Knicks, no mês passado.

Jimmy Carter tornou-se esta sexta-feira o ex-presidente americano mais velho de sempre. Nascido a 1 de outubro de 1924, na cidade de Plains, na Geórgia, Carter foi o o 39.º presidente dos Estados Unidos da América e governou o país durante quatro anos, de 1977 a 1981.

Além de ter sido o primeiro presidente americano a nascer num hospital, Carter acabou de alcançar uma idade recorde entre os homens que já estiveram no cargo mais alto dos Estados Unidos. Com 94 anos e 172 dias de vida, ultrapassou o ex presidente George H.W. Bush, que alcançou os 94 anos em junho do ano passado antes de morrer em novembro. Bush governou o país de 1989 a 1993.

O ex-presidente leva um estilo de vida saudável e costuma dar passeios com a sua mulher, segundo a porta-voz do Centro Carter, Deanna Congileo, citado pela CNN.

Em 1978, enquanto presidente, Carter alcançou os históricos acordos de Camp David, que permitiram estabelecer a paz entre o Egito e Israel.

Mas foi depois de abandonar a presidência e entregar o cargo a Ronald Reagan que Carter se destacou na luta pelos direitos humanos, ao abrir o Centro Carter em 1982. O presidente mais velho do mundo lutou pela resolução de conflitos internacionais e a eliminação de doenças em países subdesenvolvidos, entre outras, tendo ganho o prémio Nobel da Paz em 2002.