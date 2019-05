Israel vai criar colonato nos Golã com o nome Donald Trump

O primeiro-ministro israelita anunciou este domingo o início do processo para criar um novo colonato judaico no território sírio ocupado dos montes Golã, com o nome do presidente dos EUA, que em março reconheceu a soberania de Israel sobre aquele território.

"Prometi que iríamos estabelecer uma comunidade com o nome e em honra do presidente [Donald] Trump. Quero informar que já selecionamos um lugar nas colinas dos [montes] Golã, no qual será estabelecida esta nova comunidade e já iniciámos o processo", afirmou Bejamin Netanyahu à imprensa ao início da manhã deste domingo, antes da reunião semanal com o seu governo.

"Enviarei uma decisão para aprovação oficial pelo novo Governo, assim que este seja formado", acrescentou Netanyahu, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O anúncio de Donald Trump foi polémico, uma vez que contradiz o consenso internacional até então de não reconhecer os montes Golã, ocupados desde 1967, como território israelita.

O primeiro-ministro assinalou ainda que Israel comemorará esta semana o primeiro aniversário da abertura da embaixada dos EUA em Jerusalém, que será concluída em breve com a transferência da residência oficial do embaixador, David Friedman, mostrando novamente a sua gratidão para com Donald Trump "por esta decisão histórica".