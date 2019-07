Petroleiro com bandeira britânica aprisionado

Um petroleiro de bandeira britânica foi apreendido no Golfo pela Guarda Revolucionária do Irão, está a avançar a BBC, que cita os media iranianos.

Segundo a BBC, os donos do Stena Impero, que tinha como destino a Arábia Saudita, afirmam que não conseguiram entrar em contacto com o navio e que o petroleiro está "a ir para o norte, rumo ao Irão".

A empresa disse ainda que o petroleiro foi abordado por "pequenos aviões não identificados e um helicóptero" no Estreito de Ormuz. Há 23 funcionários a bordo.

Por seu lado, o Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros diz que está a olhar "com urgência" para os relatórios. O comité de emergência do governo, Cobra, está reunido para analisar este incidente que ocorre numa altura de fortes tensões entre o Reino Unido e o Irão.

Nesta mesma sexta-feira, as autoridades britânicas de Gibraltar anunciaram o prolongamento por mais 30 dias do arresto do petroleiro iraniano Grace I - o navio foi apreendido no início de junho pelos royal marines ao largo de Gibraltar. Os britânicos alegaram que o navio transportava crude para a Síria, violando o embargo imposto pela União Europeia.

Teerão considerou que o arresto é "um ato de pirataria" e, apesar de admitir que o navio transportava petróleo iraniano, negou que o destino fosse a Síria.

Trump e a "guerra" do drone (não) abatido

Também esta sexta-feira o Irão divulgou um vídeo que, afirma, prova que o navio de guerra dos Estados Unidos USS Boxer não destruiu um drone iraniano perto do Golfo Pérsico, tal como tinha sidoanunciado quinta-feira pelo presidente americano.

"Sem dúvida, nós abatemo-lo", disse Donald Trump. Mas foi contrariado pelo porta-voz das Forças Armadas do Irão, Abdolfazl Shekarchi, citado pela agência noticiosa Tasmin. "Essa afirmação é delirante e sem fundamento."

"Não perdemos nenhum drone no Estreito de Ormuz nem em qualquer outro lugar. Estou preocupado que o USS Boxer tenha abatido o seu próprio UAS [veículo aéreo não tripulado] por engano!", afirmou o ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, no Twitter.

A France Press cita uma fonte não identificada da Administração americana a garantir a destruição do drone que se terá aproximado demasiado do USS Boxer. E quando isso acontece "há instruções para os abater".