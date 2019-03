"Pesadelo da papoila". Invasão de instagramers obriga a fechar Lake Elsinore

Rue Cremieux, Paris. Moradores fartos de turistas querem acabar com as fotos

Corridas, pisadelas, ataques de cascavéis e moradores chateados. Estas são algumas das coisas que resumem o passado fim de semana na região de Lake Elsinore, no sul da Califórnia. Este ano, devido a um fenómeno apelidado pela população de #superbloom, os campos localizados em Walker Canyon estão com mais flores do que o habitual, o que tem aumentado as visitas ao local para ver as flores e fotografar o momento, acabando por gerar o caos no passado fim de semana e obrigando a cidade a fechar o acesso aos campos.

"A situação ultrapassou os recursos disponíveis. Nenhum autocarro nem nenhum visitante poderá entrar no Walker Canyon. Este fim de semana tem sido insuportável para a cidade de Lake Elsinore", escreveu a câmara no Instagram, justificando o fecho dos campos, no passado domingo.

No sábado passado, a circulação na cidade esteve lenta devido à peregrinação para ver as papoilas, tendo existido um engarrafamento de uma hora na Estrada Interestadual 15 e nas estradas de acesso. O presidente da câmara, Steve Manos partilhou no passado domingo vários vídeos nas redes sociais a mostrar os carros parados nos engarrafamentos e estacionados ilegalmente perto dos campos. Mano apelidou a visita massiva de turistas de "poppy-palooza" - festa da papoila.

As últimas semanas não têm sido fáceis para os moradores de Lake Elsinore e para a reserva natural. Desde o "super bloom", apelidado pelos moradores de "pesadelo da papoila", que a cidade tem recebido milhares de turistas que vêm visitar o local e ignoram os avisos presentes no campo para apenas circular pelo trilho principal e andam pelo meio das papoilas, criando os seus próprios caminhos. Milhares de pessoas não perdem a oportunidade de tirar uma fotografia deitadas ou em cima das papoilas e partilhar nas redes sociais.

Depois da decisão da cidade de fechar os campos, vários comentários negativos foram feitos nessas mesmas fotografias. "Obrigado por teres arruinado as flores e seres a razão do espaço estar fechado" e "não sejas uma pessoa laranja" são alguns dos comentários que se podem ler. De acordo com a Reuters, a hastag #superbloom foi usada mais de 100 mil vezes na segunda-feira.

Outro dos obstáculos para a cidade tem sido as cascavéis, que estão a despertar da fase de hibernação e estão mais ativas, já tendo mordido um dos visitantes e ferido outro, segundo o The Guardian.

O espaço em Walker Canyon foi reaberto na passada segunda-feira, por volta das 18h na Califórnia (11h da manhã em Lisboa) visto "não ser viável manter os visitantes longe", devido aos gastos necessários para proteger todo o território montanhoso e extenso. Apesar de aberto, os lugares de estacionamento disponíveis são condicionados e os shuttles foram retirados.

A câmara da cidade apela à paciência da população, dizendo entender "o quão difícil tem sido o fenómeno natural para os moradores" mas que as milhares de visitas turistas mostram a "beleza extrema que temos aqui na nossa cidade, um dos muitos motivos que fez os moradores escolherem o Lake Elsinore como sua casa".

A câmara afirma continuar a avaliar opções para melhor o dia-a-dia da comunidade e comprometem-se a dar novidades o mais rápido possível.

No último vídeo da página de Facebook da cidade, podem ser vistos centenas de visitantes, depois da reabertura. "Estamos cheios", diz Steve Manos e apela aos turistas para visitar o local noutro dia com o objetivo de preservar a natureza do espaço.