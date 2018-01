Pub

Donald Trump não está no edifício

A Trump Tower, situada em Nova Iorque, está a arder. O incêndio deflagrou no telhado do edifício, onde se situa a casa não oficial do presidente norte-americano.

Os bombeiros locais confirmaram à CBS que o alerta para o incêndio aconteceu antes das 7:00 locais.

De acordo com a imprensa norte-americana, Donald Trump não está no edifício, com 58 pisos. Não há feridos a registar.

