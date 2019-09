Incêndio em barco ao largo da Califórnia. Há mais de 30 desaparecidos

A guarda costeira está a tentar apagar o fogo mas este continua a reacender-se. Fonte da guarda costeira da Califórnia confirmou à CNN que o combustível no barco "continuar a reacender".

À CNN o chefe da Guarda Costeira ainda não confirmou quaisquer mortes, apesar de media como a NBC News terem avançado com o registo de vítimas mortais: "Não temos conhecimento de quaisquer mortes, nem de sobreviventes. Ainda é muito cedo para dizer. Sabemos que os 34 passageiros ainda se encontram a bordo estão encurralados pelo fogo que é muito intenso nesta altura".

A embarcação em causa, Conception, estava a ser usada numa "diving trip" no Dia do Trabalhador, que nos EUA se assinala na primeira segunda-feira de setembro e é dia feriado. O itinerário incluía cozinha gourmet e mergulhos noturnos no mar. As chamas deflagraram cerca das quatro da madrugada (hora local). O barco tem lotação máxima para 46 pessoas, é de 1981 e é operado pela empresa Truth Aquatics.

Em atualização.