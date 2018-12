Incêndio atingiu refinaria no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes dimensões atingiu uma refinaria em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, esta segunda-feira, tendo sido controlado ao fim de duas horas.

De acordo com a informação divulgada pela empresa, não há registo de vítimas.

Segundo a Refinaria de Manguinhos, citada pelo portal de notícias G1, o incêndio começou às 13.30 (15.30 em Portugal continental), num camião que fazia uma descarga de combustível no interior do espaço.

As chamas atingiram vários camiões que se encontravam nas imediações, tendo sido controladas cerca de duas horas após o início do incêndio.

Na sequência do incêndio, foi interrompida a circulação numa das faixas da Avenida Brasil e as pessoas que moravam perto da refinaria foram aconselhadas a abandonar as suas casas.