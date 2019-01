Ilha de Tonga isolada do mundo praticamente sem internet. Terá sido uma âncora de navio a cortar a rede

O primeiro sinal aconteceu no domingo à noite, quando os computadores e os telefones começaram a falhar. Um corte no cabo subaquático que leva as comunicações a Tonga, que terá sido provocado pela âncora de um navio, afetou a internet e começou assim a provocar o caos naquela ilha do Pacífico, com efeitos em muitos setores de atividade e afetando profundamente o dia-a-dia dos seus habitantes.

Dificuldades nas transferências de dinheiro, nas reservas das companhias aéreas, nas inscrições em universidades, nas ligações por e-mail entre familiares e amigos e nas redes sociais, como o Facebook - são alguns exemplos.

Segundo a Reuters, na capital de Tonga, Nuku'alofa, na segunda-feira, foi montada "à pressa" uma antena parabólica para garantir algumas ligações de internet, mas é muito limitada e lenta. "É como voltar ao começo da internet. As pessoas têm que esperar horas para terem internet durante 20 minutos", disse Sia Adams, porta-voz da polícia de Tonga, ao telefone.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades foram obrigadas a prolongar o atendimento, num departamento do Estado, porque uma multidão de gente aguardava a sua vez. Pessoas que precisavam de tratar de assuntos tão simples como transferir dinheiro, comprar bilhetes de avião ou, simplesmente conversar.

"Eu tenho um hotel e não tenho ideia de quem reservou no Booking.com ou Expedia", disse Kjell Stave, dono do hotel Mystic Sands no arquipélago de Vava'u, no norte de Tonga.As companhias aéreas também não sabiam se os voos estavam com overbooking até ao momento em que os passageiros aparecessem, acrescentou Stave.

Mary Lyn Fonua, editora do serviço de notícia online Matangi Tonga, disse à BBC que o que estavam a viver era uma espécie de "acordar para a realidade" e "as pessoas percebem o quanto estão dependentes da internet".

Conta que foi ao supermercado e nem conseguiu para com o cartão. O ATM funcionava para levantar dinheiro porque os bancos têm as suas próprias ligações por satélite.

Mary Lyn sublinhou que "todos ficaram surpreendidos" por não haver um plano de contingência preparado. "No escritório, temos que esperar 30 minutos para que nossa caixa de entrada carregue, e depois mais 15 minutos para abrir um e-mail. E não conseguimos enviar uma única resposta até o momento."

A população de Tonga, de cerca de 100.000 pessoas, está espalhada por mais de 30 ilhas. O cabo de Tonga, que une o país a cabos transpacíficos da internet em Suva, Fiji, foi cortado em dois pontos em 10 quilómetros da costa da ilha, segundo disse à Reuters Paula Piveni Piukala, diretora da empresa de comunicações responsável por estas ligações.