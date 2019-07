IKEA vai fechar a sua única fábrica nos EUA

A IKEA anunciou esta terça-feira que pretende fechar a sua única fábrica nos Estados Unidos da América, localizada em Danville, Virgínia, justificando a decisão com os elevados custos das matérias-primas. O encerramento da unidade está previsto para dezembro, sendo a sua produção transferida para a Europa, segundo anunciou o grupo sueco em comunicado.

Inaugurada em 2008, a fábrica de Danville emprega cerca de 300 pessoas e produz prateleiras e armários, vendidos nos Estados Unidos e Canadá.

Em comunicado, a IKEA refere que "a estrutura de custos de produção em Danville é muito elevada, particularmente no que diz respeito às matérias-primas, resultando em preços significativamente mais elevados do que em outras fábricas na Europa que produzem produtos semelhantes". Neste contexto, e "depois de uma análise aprofundada, foi decidido que não estão reunidas as condições para continuar a produzir em Danville", refere a IKEA.

Sublinhando que se tratou de uma "decisão muito difícil", o responsável da fábrica, Bert Eades acrescentou que foram feitos "todos os possíveis para melhorar e manter a competitividade desta fábrica mas, infelizmente, as condições dos custos não são as ideais para continuar a produzir em Danville a longo prazo".

O mesmo responsável adiantou que a empresa fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar os funcionários afetados a encontrar um novo emprego ou a fazer formação.

O anúncio do encerramento desta fábrica localizada num dos estados mais relevantes para a próxima eleição presidencial poderá entrar no radar de Donald Trump, que já tem pressionado grupos empresariais a desistirem de encerrar produções nos EUA.

A IKEA tem 963 fornecedores de móveis e decoração para a casa em 51 países, em todo o mundo, segundo a página na internet da empresa.