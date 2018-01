Pub

Momento em que mulher foi abandonada por funcionários da unidade captado em vídeo e denunciado nas redes sociais

Um centro médico universitário de Baltimore, nos Estados Unidos, está a ser alvo de uma chuva de críticas depois de ter deixado uma paciente na rua, vestida apenas com uma bata e meias, numa noite em que se registavam temperaturas negativas.

O incidente, ocorrido na passada terça-feira, foi filmado por um psicólogo, Imanu Baraka, que trabalha perto da unidade e estava a passar no local. No vídeo, além das imagens da mulher, claramente debilitada e aparentemente confusa com a situação, pode ser ouvida a voz do autor das gravações a protestar com os quatro funcionários da unidade que escoltaram a paciente até uma paragem de autocarro.

O Hospital já veio entretanto pedir desculpa pelo sucedido, garantindo que o que se passou naquela noite não é prática daquela unidade e que, apesar de a paciente "não ter sido mal acompanhada" enquanto esteve no interior da unidade, foi aberto um inquérito para averiguar o que correu mal com esta estranha alta.

O certo é que, segundo o Washington Post, já houve registo de outros episódios semelhantes ocorridos em unidades hospitalares do país, tendo esta prática ganho mesmo esta prática, conhecida como "patient dumping.

