Homens armados matam 11 pessoas num bar no Brasil

Sete homens entraram armados num bar do bairro do Guamá, em Belém, Brasil, e mataram 11 pessoas, este domingo à tarde (noite em Portugal), segundo o portal de notícias brasileiro G1. Há ainda um ferido, que está neste momento sob proteção policial.

Os atacantes terão chegado ao local por via de três carros e uma mota e depois entrado no bar onde dispararam imediatamente contra as vítimas, adiantou a Polícia Militar. Autoridades não adiantam, contudo, qual poderá ser a motivação do crime.

Seis dos mortos são mulheres e outros cinco são homens, mas identidades ainda são desconhecidas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil brasileira deu início a uma investigação e está neste momento a realizar buscas no local. Segundo a Folha de São Paulo, este bar é ponto de encontro habitual para consumo e venda de drogas.

De acordo o portal G1, devido à elevada criminalidade registada neste bairro, o controlo policial foi reforçado com 274 agentes em março, à semelhança do que aconteceu em outros sete bairros da Região Metropolitana de Belém. O que, segundo dados do governo brasileiro, surtiu efeitos estatísticos. Os números mostram que no primeiro trimestre do ano passado registaram-se 996 mortes violentas na zona, enquanto no período homólogo de 2019 se contabilizaram 756.