Homem procurado pelo FBI há 23 anos por agressão sexual entrega-se

Wayne Arthur Silsbee, 62 anos, era procurado pelo FBI há 23 anos por "múltiplas queixas de agressão sexual" entre 1995 e 1996. Entregou-se esta sexta-feira à Polícia de Oregon, nos Estados Unidos, segundo a CNN. Não são conhecidas as razões.

As vítimas seriam raparigas entre os oito e os dez anos que Silsbee identificava através de amas. Enfrenta agora acusações de violação de primeiro grau e abuso sexual de menores.

Embora não se saiba o que fez e onde esteve nos últimos 23 anos, o FBI acredita que Silsbee tenha vivido no estado do Nebraska recentemente e está a pedir a quem tenha mais informações que entre em contacto com as autoridades.

Silsbee deverá começar a ser julgado esta segunda-feira.