Homem morto por leão que mantinha no quintal

Michal Prasek, de 33 anos, foi morto por um leão que mantinha no quintal da sua casa, na República Checa. Após o corpo do homem ter sido encontrado dentro da jaula do animal, que estava trancada por dentro, o leão foi abatido a tiro pela polícia.

De acordo com a BBC, além do leão de 9 anos, Michal era dono de uma leoa de 4, que também foi abatida pelas autoridades. O objetivo, conta, seria fazer criação da espécie.

Foi o pai de Prasek quem encontrou o corpo na jaula do animal. Citado pela imprensa local, um porta-voz da polícia disse que foi "absolutamente necessário" matar os leões para conseguir chegar ao homem.

Segundo a mesma fonte, o homem terá comprado o leão na Eslováquia em 2016 e a leoa no ano passado, mantendo os dois em jaulas separadas, no quintal da sua casa, em Zdechov, a cerca de 350 quilómetros de Praga, na República Checa.

O homem construiu ilegalmente os abrigos para os animais, tendo sido posteriormente multado por reprodução ilegal. Segundo a BBC, os conflitos com as autoridades estariam, no entanto, num impasse, uma vez que Michal Prasek se recusava a deixar que entrassem na sua propriedade.

Além disso, a intervenção terá sido dificultada pela falta de instalações alternativas para os animais no país, bem como pelo facto de não apresentarem quaisquer sinais de maus-tratos.

No verão passado, um ciclista terá ficado ferido depois de um choque com a leoa, que Prasek passeava na rua com uma trela. Uma ocorrência classificada como acidente de trânsito.

De acordo com a agência de notícias EFE, existem na República Checa vários criadores privados, que têm 44 leões, 49 pumas, 20 tigres e oito leopardos.