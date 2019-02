Homem mais rico do Reino Unido quis o Brexit. Agora muda-se para o Mónaco

Cérebro do Brexit admite: acordo de May "é ainda pior do que continuar na UE"

Numa espécie de 'façam o que eu digo, não façam o que eu faço' aplicado ao mundo dos negócios, Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido e defensor do Brexit, vai ele próprio tirar a sede da sua multimilionária Ineos das ilhas britânicas. Ratcliffe e os seus dois lugares-tenentes, como são descritos no Guardian , vão mudar a empresa para o Mónaco e poupar qualquer coisa como 4,6 mil milhões de euros em impostos.

No ano passado já tinha sido noticiado que Jim Ratcliffe, que se calcula ter uma fortuna de 24 mil milhões de euros, estava a pensar levar a Ineos para a Côte d'Azur. Ratcliffe, de 66 anos, detém 60% da empresa de produtos químicos, que emprega 18 500 pessoas e só no ano passado teve lucros a rondar os 2,5 mil milhões de euros. Os restantes 40% da companhia estão nas mãos de Andy Currie e John Reece.

Agora, o Sunday Times noticiou que os três estão a trabalhar com a PricewaterhouseCoopers (PwC) para criar uma nova estrutura para reduzir o imposto pago sobre as suas receitas globais. Notícias que causaram grande clamor público no Reino Unido, principalmente porque Ratcliffe foi um apoiante da saída do Reino Unido da União Europeia em 2016, quando afirmou que o país tinha "boas cartas na mão" para lidar com o Brexit.

"A multiplicação de notícias de empresários que abandonam o Reino Unido mostra porque é tão crucial dar um passo atrás do precipício do Brexit e evitar um desastre económico, dando aos cidadãos a última palavra em relação ao Brexit, com a opção de permanecer na União Europeia", argumentou esta segunda-feira no Twitter o líder dos Democratas Liberais, Vince Cable.