Homem esfaqueado em estação de comboios de Londres

Um homem foi atacado com uma faca de mato este domingo de manhã na estação de comboios de Enfield Town, na zona norte de Londres. A vítima foi transportada para o hospital com ferimentos na cabeça e nos braços mas está, neste momento, fora de perigo, noticiou o Independent, citando as autoridades policiais britânicas.

"Estamos a pedir mais informações sobre o ataque com uma faca de mato na estação de Enfield Town. Um homem sofreu ferimentos na cabeça e nos braços e foi levado em seguida para o hospital para ser tratado. Os ferimentos que sofreu não são considerados graves ou passíveis de colocar a sua vida em risco", indicou uma porta-voz da British Transport Police, citada este domingo de manhã por aquele mesmo jornal britânico. Dois homens de 20 anos foram, entretanto, detidos.

Este sublinha que, de acordo com estatísticas divulgadas no mês passado, os crimes com facas têm aumentado consideravelmente em Inglaterra e no país de Gales desde que começou a haver registos, ou seja, 2011. 43 516 casos foram reportados à polícia só até março deste ano, incluindo tanto casos de posse ilegal de arma branca, como casos com feridos.