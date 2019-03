Homem detido após atirar ovo contra Corbyn

Corbyn acusa May de só fingir negociar com a UE

Um homem foi detido pelas autoridades britânicas depois de ter atirado um ovo contra o líder do Labour, Jeremy Corbyn, após uma visita a uma mesquita em Finsbury Park. Corbyn não ficou ferido.

"No domingo, 3 de março, por volta das 15:52, um ovo foi atirado contra um membro do Parlamento. O incidente ocorreu na Seven Sister's Road. Um homem de 41 anos foi rapidamente detido por agentes no local e preso por suspeita de agressão", indicou a polícia num comunicado, citado pelo Independent.

O suspeito será um ativista pró-Brexit, segundo o The Guardian.

Corbyn defendeu na semana passada a realização de um segundo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, cedendo à pressão de muitos dentro do partido.

O líder do Labour não fez referência ao incidente nas redes sociais. No Twitter, escreveu "todos os anos as comunidades muçulmanas em todo o país abrem as suas portas a pessoas de todas as fés e nenhuma no dia de Visita a Minha Mesquita. É uma oportunidade fantástica para construir entendimento entre comunidades e nos educar sobre as nossas diversas comunidades. Vamos construir pontes, não muros."