Homem assustado com aranha desencadeia reação policial

Imagine que está a passear por uma rua e ouve do interior de uma casa um homem a gritar repetidamente "por que não morres?" e uma criança também a gritar. Ligaria para a polícia? Foi isso que pensou um homem australiano que passava por uma rua nos subúrbios de Perth.

No entanto, quando vários polícias chegaram ao local e entraram na casa, depararam-se com um homem com muito medo "a tentar matar uma aranha", confirmou a polícia da Austrália Ocidental.

Depois de ter dado o alerta no Twitter, a polícia esclareceu o caso para não suscitar mais preocupações e entretanto apagou a publicação: "A polícia conversou com todas as partes e concluiu que um homem (com muito medo de aranhas) estava apenas a tentar matar uma aranha. O homem pediu desculpas pelo inconveniente à polícia. Nenhum dano foi avistado (exceto para a aranha). Não é necessário mais envolvimento policial."

De acordo com o The Guardian, registou-se um incidente semelhante em Sydney em 2015, quando a polícia entrou na casa de um homem "bastante envergonhado" a atirar mobília a uma aranha.