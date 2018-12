Holanda cultiva bananas que evitam fungo e vão salvar produção mundial

A Universidade de Wageningen, na Holanda, cultivou a primeira plantação de bananas que poderá ajudar a proteger a fruta de um fungo que tem ameaçado a produção em todo o mundo.

A universidade plantou 60 bananeiras em estufas de turfa e lã de rocha e alcançou o sucesso ao conseguir que a plantação não fosse afetada.

Segundo o patologista de plantas tropicais, Gert Kema, "a plantação cresceu muito bem apenas com a aplicação de um nutriente", evitando o fungo Fusarium. Gert Kema explicou ao jornal inglês The Guardian que o sucesso alcançado levará a mais pesquisas sobre o combate à doença que tem ameaçado as plantações do mundo inteiro.

Este fungo tem contaminado os solos há décadas e até agora não tinha sido possível erradicá-lo, estando assim a ameaçar a produção de banana em todo o sudeste da Ásia.

O patologista holandês escreveu no site da universidade que o cultivo de bananas em meio artificial permite que os nutrientes que as plantas recebem sejam adaptados de acordo com as suas necessidades. Este tipo de "cultivo de precisão" permite que as plantas possam ser separadas para que cada uma tenha mais luz, fazendo com que cachos individuais de bananas amadureçam mais rapidamente.

Várias empresas holandesas bem como a produtora e distribuidora de bananas suíça Chiquira querem expandir este programa de pesquisa. Um estudo com substratos artificiais está a ser também projetado nas Filipinas.

As bananas são um alimento básico para mais de 400 milhões de pessoas nos trópicos