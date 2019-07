Herdeira dos impérios Goldsmith e Rothschild morreu aos 15 anos

"Meu Deus, posso por favor ter a minha menina linda, brilhante e gentil de volta, por favor Deus. Se não, por favor tem um cuidado especial com ela. Amo-a tanto e estou tão orgulhoso dela. Dói tanto que nem posso descrever", escreveu Ben Goldsmith no Twitter, partilhando uma foto da filha Iris, de 15 anos, que morreu na segunda-feira num acidente de moto4 numa quinta da família, no Reino Unido.

Iris era não só uma Goldsmith por parte do pai, mas também uma Rotshchild, por parte da mãe, Kate. Dois nomes de duas importantes famílias judias com origem na Alemanha cuja fortuna combinada está avaliada em cerca de 350 milhões de euros. Casados em 2003, Ben e Kate tiveram três filhos (Iris era a mais velha) e divorciaram-se em 2012, depois de relatos de que ela teria tido um caso e de que ele a teria agredido por causa disso.

A adolescente morreu depois de a moto4 ter virado e ela ter ficado presa. Um helicóptero ambulância ainda chegou a ser enviado para a propriedade. A polícia local diz que a morte não está a ser tratada como suspeita. Iris estudava no colégio interno de Wycombe Abbey e estava de férias na quinta do pai, o filho mais novo do falecido empresário e político James Goldsmith.

Ben, que tem mais dois filhos do atual casamento com Jemima Jones, é irmão do deputado conservador Zac Goldsmith (que foi candidato a mayor de Londres em 2016) e da jornalista Jamima Goldsmith, que no Twitter tem pedido a privacidade e que os tabloides deixem a família em paz.