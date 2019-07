Herdeira do império Disney ficou "lívida" com condições dos trabalhadores

Deveria ser "o lugar mais feliz do planeta" mas não foi isso que Abigail Disney, uma das herdeiras do império Disney, encontrou quando visitou, disfarçada, o parque de Anaheim, na Califórnia - aquele onde em maio abriu o "Star Wars: Galaxy Edge".

Numa entrevista ao site Yahoo!, a realizadora de 59 anos contou que recebeu uma mensagem no Facebook de um trabalhador do parque a queixar-se das condições de trabalho e por isso decidiu ir lá ver com os seus próprios olhos. Durante a visita, Abigail diz que ficou "lívida" com a falta de respeito da empresa para com os seus funcionários.

"Cada uma das pessoas com quem eu falei estava a dizer-me: não sei como consigo manter esta cara de felicidade quando, depois de sair daqui, tenho que ir procurar comida no lixo das outras pessoas", disse. "O meu avô ensinou-me a respeitar estas pessoas que nos vendem os bilhetes e nos servem refrigerante."

Abigail, que é também cineasta e ativista, enviou um mail ao CEO da Disney, Bob Iger, aconselhando-o a reduzir a enorme diferença salarial entre a administração e os restantes trabalhadores: "O Bob tem de perceber que ele é um funcionário tão importante quanto os funcionários que limpam as pastilhas elásticas dos passeios, todos têm direito à mesma dignidade e aos mesmos direitos humanos".

Robert Iger no parque da Disney em Anaheim © Mario Anzuoni/ Reuters

No ano passado, Robert Iger ganhou 66 milhões de dólares. Um salário médio de um empregado da Disney é de 46 126 dólares.

Em comunicado enviado à CNN, a Disney respondeu às críticas sublinhando que a empresa paga aos seus empregados acima do ordenado mínimo, garantindo sempre um vencimento superior a 15 dólares por hora no parque da Califórnia. Além disso, a empresa criou o Disney Aspire, uma bolsa para ajudar os trabalhadores que queiram prosseguir os seus estudos.

Esta não é a primeira vez que os baixos salários dos funcionários da Disney estão nas notícias e também não é a primeira vez que Abigail Disney se referiu ao ordenado de Bob Iger, considerando que se trata de um valor "insano". Também deixou claro que apesar de ter algumas ações da Disney ela não tem qualquer palavra na sua gestão.