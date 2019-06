Helicóptero cai em cima de edifício em Manhattan e faz pelo menos um morto

Um helicóptero caiu em cima de um edifício, o 787, da 7ª Avenida, em Manhattan, entre Times Square e o Central Park.

Segundo os bombeiros de Nova Iorque, a queda do aparelho pode estar relacionada com a chuva forte que atingiu a cidade nova-iorquina.

Neste momento, há já informação de que a queda terá provocado uma vítima mortal.

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, já confirmou no acidente na zona de Midtown de Nova Iorque, afirmando que a queda do helicóptero terá provocado um incêndio no edifício.

Segundo testemunhos recolhidos pela CNN, pessoas que vivem no prédio afirmaram sentir o prédio tremer.

De acordo com Cuomo a vítima, de quem ainda não se sabe a identificação, viajava estava no aparelho.

O corpo de bombeiros de Nova Iorque chegou ao local pouco depois, evacuou o edifício e já declarou o fogo extinto.