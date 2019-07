"Harry encontrou em Meghan uma réplica de Pippa"

Em 2011, inesperadamente um par roubou as atenções no casamento de William e Kate Middleton. Falamos dos irmãos dos noivos: Harry e Pippa. As imagens dos dois trocando olhares cúmplices na varanda do Palácio de Buckingham levaram a imprensa de todo o mundo a questionar se não haveria história entre os dois. Quase dez anos passaram e nunca houve mais do que rumores sobre o seu possível romance. Hoje, ele é casado com a ex-atriz Meghan Markel e ela com o gestor de fundos James Matthews.

Uma especulação que o comentador real e autor do livro O príncipe Harry: A história secreta admite ao jornal The Sun - onde chegou a trabalhar - ter sido injusta. Embora admita à distância que "é bastante engraçado pensar que Harry seja hoje casado com uma pessoa que, de temperamento, personalidade e extroversão, é muito semelhante a Pippa".

Foi no casamento de William e Kate que muitos fãs da família rela começaram a torcer por um romance entre os irmãos dos noivos. © REUTERS/John Stillwell/Pool

A semelhança entre as duas já tinha sido notada. E não apenas pela aparência física: morenas, sinal junto ao lábio superior e magras. Mas também nos gostos; yoga, desporto, bem-estar e amigos famosos.

Esta semana as duas acompanharam Kate Middleton à final feminina do torneio de Wimbledon e mais uma vez as semelhanças entre as duas foram notadas. Porém, Meghan e Pippa podem não ser as melhores amigas, já que correm rumores de que Meghan tem uma relação conflituosa com a cunhada, Kate.

Kate, Meghan e Pippa em Wimbledon. © EPA/NIC BOTHMA

Uma fonte real terá mesmo garantido que isso será um entrave para uma boa relação entre as duas. "No papel Pippa e Meghan parecem combinar na perfeição, são as duas boas cozinheiras [têm livros publicados com receitas], gostam de exercício físico e são mães saudáveis dos seus pequenos bebés rapazes." Porém, Meghan "será sempre uma duquesa americana casada com o príncipe Harry, que foi desagradável para a irmã de Pippa e que quer reescrever as regras da monarquia no século XXI". Algo que Pippa não aprecia.

Culpa de inadaptação de Meghan é de Harry

Nos dias em que Meghan Markle volta a estar debaixo dos olhares críticos, um outro especialista na família real britânica aponta o dedo ao seu marido. Harry terá falhado em explicar à duquesa as implicações de uma vida entre a monarquia. Tim Ewart refere no podcast Royal Box que apesar de Meghan Markle já ser uma atriz de renome internacional, não era perseguida por paparazzi e que por isso precisava de enquadramento sobre como ia ser a sua nova vida.

"Esta família real está para lá de tudo o que ela poderia esperar e é muito difícil para Harry - tal como foi para William e Kate - explicar o quão intenso é." E lembra que cada movimento é escrutinado. Tal como aconteceu recentemente quando Meghan confessou a Pharell Williams que os media não têm facilitado a sua adaptação.