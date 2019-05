Há duas Alexandra Phillips do mesmo círculo eleitoral a caminho de Bruxelas

Duas candidatas com o mesmo nome, no mesmo círculo eleitoral, mas em lados opostos da barricada: Alexandra Phillips, número dois da lista do Partido do Brexit no círculo eleitoral do sudeste, logo atrás de Nigel Farage e Alexandra Phillips, número um do mesmo círculo eleitoral pelos Verdes.

A candidata dos Verdes é mais conhecida por Alex e foi eleita mayor de Brighton & Hove no dia 22, tornando-se na pessoa mais nova a assumir este cargo na cidade, com 33 anos. Em Brighton, o cargo de mayor é escolhido entre os eleitos municipais, é essencialmente cerimonial e o mandato tem a duração de um ano.

A candidata do Partido do Brexit, de 35 anos, destacou-se como diretora de comunicação do UKIP. Saiu do partido na mesma altura que Nigel Farage, só que passou entretanto pelos conservadores após Theresa May ter sido eleita líder do partido. Em maio voltou a juntar-se a Farage e ficou na mesma lista, logo atrás do homem que fundou (e é proprietário) do Partido do Brexit.

O insólito não passou despercebido ao sentido de humor britânico. "O Reino Unido está tão dividido que vamos enviar duas Alexandra Phillips para Bruxelas, uma para discutir de cada lado", escreveu o jornalista Robert Hutton.

Houve também quem notasse que a representação de Alexandra Phillips era igual à de conservadores e trabalhistas na região.

Dos 10 deputados europeus eleitos pelo círculo eleitoral do sudeste quatro são do Partido do Brexit, três do Partido Liberal-Democrata, um do Partido Conservador, outro do Partido Trabalhista e a candidata dos Verdes.