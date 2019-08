Governo inglês vai pedir à Rainha para suspender o Parlamento

A Rainha Isabel II será convidada pelo governo de Boris Johnson a suspender o Parlamento poucos dias após o regresso dos deputados ao trabalho e poucas semanas antes do prazo final do Brexit, avança a BBC.

A concretizar-se a suspensão, que os jornais ingleses apontam para meio de setembro, os deputados ficam com pouco tempo para aprovar leis que impeçam a saída desordenada do Reino Unido da União Europeia, já que a data definida para a decisão final é o dia 31 de outubro.

Citada pela BBC, fonte do gabinete do primeiro-ministro diz que está na hora "de um novo governo e um novo primeiro-ministro estabelecerem um plano para o país" para depois da saída da UE.

Laura Kuenssberg, editora de política da BBC, adianta que apenas um pequeno número de ministro saberia do plano, já que este causaria uma enorme discussão.

A ideia de fechar o Parlamento está a causar polémica, com os críticos a considerarem que isso impediria o desempenho do papel democrático dos deputados no processo do Brexit.

Recorde-se que o Reino Unido deverá deixar a UE no dia 31 de outubro, com ou sem acordo.