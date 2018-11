Governador perdeu por 1,1%. Tinha aprovado lei que impede recontagem com mais de 1%

A campanha para as eleições de 2020 começa hoje

9 respostas para entender tudo sobre as eleições nos EUA

Scott Walker, governador do Wisconsin há oito anos, da ala mais dura dos republicanos, liderava a contagem dos votos com 85% dos votos contados. No entanto, os mais de 45 mil votos por correspondência de Milwaukee viraram os resultados: o democrata Tony Evers recebeu mais 31 mil votos.

Walker e a sua equipa não aceitaram os resultados de imediato.

Um assessor de Walker, Brian Reisinger, enviou um email para as redações a declarar que iriam exigir uma verificação dos boletins, tendo alegado a existência de "milhares de boletins danificados".

No final de contas, a diferença ficou em 1,1%. A recontagem de votos, porém, não pode realizar-se porque no ano passado o governador Scott Walkeraprovou uma lei em 2017 que proíbe a recontagem em eleições com mais de 1% de diferença entre candidatos.