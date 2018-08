Génova: imagens aéreas mostram destruição causada pelo colapso da ponte

Génova. Condutor do camião que ficou a metros da queda ouviu estrondo e foi cuspido

Imagens aéreas captadas a partir de um helicóptero dos bombeiros de Génova mostram o cenário de destruição causado pelo colapso da ponte Morandi, em Génova, Itália.

Quando parte da estrutura caiu, esta manhã, arrastou 35 carros e três camiões em direção ao vazio, uma queda de cerca de 90 metros.

Apesar da chuva e do cinzento do céu - as autoridades acreditam que além de uma falha na estrutura, o mau tempo ajudou a causar o desastre -, é nítido o caos causado pela queda de toneladas de pedra, ferro e veículos ligeiros e pesados.

O impacto foi tão forte, que os prédios e fábricas próximas da ponte foram evacuados e cerca de cinquenta pessoas retiradas das suas casas, uma vez que podem ocorrer novos colapsos.

Estão confirmadas 35 vítimas mortais e 13 feridos, cinco deles graves. As equipas de resgate procuram 12 desaparecidos.