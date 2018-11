General será o ministro da Defesa de Bolsonaro

O Presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira na sua página do Twitter que o general do exército Fernando Azevedo e Silva será o novo ministro da Defesa.

O militar, que serviu com Bolsonaro na Brigada Paraquedista, é atualmente assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Antes do atual cargo, segundo a Folha de São Paulo , o general da reserva foi chefe do Estado-Maior do Exército. Outros dos seus cargos anteriores foram o de Presidente da Autoridade Pública Olímpica e de comandante Militar do Leste no Rio de Janeiro.

Fernando Azevedo e Silva junta-se ao juiz Sérgio Moro, que será ministro da Justiça, Onyx Lorenzoni, que será ministro da Casa Civil, Paulo Guedes, que chefiará o superministério da Economia, o general Augusto Heleno, que chefiará a Segurança Insitucional, Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia, e Tereza Cristina, que ficará com a pasta da Agricultura.

Jair Bolsonaro tomará posse a 1 de janeiro.