G7 ainda não começou e o vinho já está entornado

Em conferência de imprensa antes da abertura do G7, cimeira que reúne os países mais industrializados e outros convidados em Biarritz, sudoeste de França, o presidente do Conselho Europeu Donald Tusk defendeu o vinho francês, ameaçado horas antes pelo presidente dos Estados Unidos. "Vou proteger o vinho francês com sincera determinação (....) Se os Estados Unidos impuserem taxas, então a União Europeia responderá da mesma forma", afirmou o dirigente polaco.

"As guerras comerciais levarão à recessão, enquanto os acordos comerciais impulsionam a economia", disse ainda sobre as ameaças de Donald Trump.

Para Donald Tusk, a cimeira que se prolonga até ​​​​​​​segunda-feira vai ser um "teste difícil de unidade e solidariedade". "Ainda não há certeza se o grupo será capaz de encontrar soluções comuns - e os desafios globais são hoje realmente sérios - ou se deve concentrar-se em conflitos sem sentido entre si", disse.

A França foi alvo de críticas por parte de Trump devido à taxação prevista pelo governo francês às grandes empresas tecnológicas como a Google, que operam em países europeus sem pagar impostos. "Essas são grandes empresas americanas e, francamente, não quero que a França vá tributar as nossas empresas. Muito injusto", disse aos jornalistas. "E se o fizerem, vamos aplicar-lhes impostos sobre o vinho ou outra coisa qualquer. Vamos tributar o vinho deles como eles nunca viram antes".

Ainda assim, o presidente dos EUA estava otimista quanto à cimeira em Biarritz. "Eu acho que será muito produtiva."

Horas antes, o presidente dos Estados Unidos anunciou novas tarifas aos produtos chineses, o que foi recebido com grandes quedas em Wall Street.

Trump implodiu a cimeira do G7 do ano passado, no Quebeque, depois de se envolver numa discussão com o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau e recusando-se a assinar a tradicional declaração conjunta do grupo. E em questões como tarifas comerciais, Rússia, aquecimento global, Irão, ou Brexit, Trump está em oposição a vários dos seus aliados mais próximos.