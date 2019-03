Funcionário da embaixada portuguesa em Teerão atingido a tiro

Um funcionário da embaixada portuguesa em Teerão foi alvo de um ataque armado quando se encontrava nas instalações da representação diplomática - com o tiroteio a causar algum pânico entre os presentes.

Questionado pelo DN sobre o incidente, o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ainda não respondeu.

Porém, o porta-voz oficial do seu homólogo iraniano já confirmou a situação à agência de notícias do país, referindo que o ataque se deveu a "hostilidade pessoal" entre o autor dos disparos e o funcionário. Bahram Qasemi confirmou que o tiroteio teve lugar esta terça-feira à noite, a norte de Teerão e que, de acordo com as investigações preliminares a vítima faz parte da missão diplomática portuguesa e é de origem iraniana.

Segundo ainda as informações locais, a arma utilizada seria uma pressão de ar e o homem foi assistido no hospital, estando de "boa saúde".