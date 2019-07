Fracasso nas negociações: Iglesias acusa Sánchez de querer novas eleições

Pedro Sánchez e Pablo Iglesias. Foi a quinta reunião entre os dois para desbloquear a investidura do socialista.

Pedro Sánchez e Pablo Iglesias voltaram a reunir-se para negociar a investidura do líder socialista, mas mais uma vez o encontro (que durou mais e uma hora e meia) terminou em fracasso. O debate no Congresso espanhol está marcado para 22 e 23 de julho, não tendo Sánchez garantido os votos necessários. Caso não haja acordo e decorram todos os prazos sem alternativa, haverá novas eleições a 10 de novembro.

O PSOE, que é contra a ideia de um governo de coligação, acusa o líder da aliança Unidas Podemos de só pensar em cargos -- Iglesias insiste ter representantes no futuro Conselho de Ministros, enquanto os socialistas estão disponíveis a dar lugar a independentes "de reconhecido prestígio" propostos pela Unidas Podemos. Já Iglesias acusa os socialistas de quererem ir para novas eleições.

"O que Espanha precisa é de um governo de coligação de esquerdas e esperamos convencer o PSOE a flexibilizar a sua posição e a abrir uma posição integral de governo. A sua posição de que o governo tem que ser de um partido único vai numa direção contrária ao que os eleitores votaram. E achamos que, mais cedo ou mais tarde, vão retificar", disse Iglesias no final do encontro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não haverá outra oportunidade", respondem do lado do PSOE, avisando que não haverá mudança de posição entre julho e setembro, deixando em aberto a ideia de que Sánchez não irá a um segundo debate de investidura se a Unidas Podemos não recuar.

A porta-voz parlamentar do PSOE, Adriana Lastra, lamentou a posição de Iglesias. "Há dirigentes do Podemos que estão a dizer que não confiam no primeiro-ministro. Essa é a melhor maneira de começar uma negociação", questionou.

Pablo Casado repete o seu "não"

Sánchez também esteve reunido com o líder do Partido Popular, Pablo Casado, que voltou a dizer que não irá apoiar a investidura do socialista, nem sequer através de uma abstenção, mas mostrou-se aberto a negociar os chamados "pactos de Estado" em várias áreas se ele conseguir formar um novo governo.

Casado criticou o bloqueio na situação política, apontando o dedo a Sánchez, tendo dado como exemplo positivo o do "amigo" Kyriakos Mitsotakis, o novo primeiro-ministro grego que um dia depois de ser eleito estava a tomar posse e a nomear o governo que, 24 horas depois, já está a trabalhar.

"Não podemos continuar a perder tempo. Já passaram dois meses. Ele é o responsável por resolver esta situação tal como lhe foi encomendado pelo rei na ronda de consultas", disse Casado aos jornalistas no final do encontro, de cerca de uma hora e 15 minutos.