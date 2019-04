Forte explosão e tiros no centro do Cabul

Trump leva cábula para encontro com sobreviventes do tiroteio

Uma forte explosão e tiros ouviram-se hoje no centro de Cabul, perto do Ministério da Comunicação, segundo responsáveis afegãos citados pela agência France Presse.

"Cerca das 11:40 (07:10 TMG) uma explosão foi ouvida perto do Ministério da Comunicação e tiros esporádicos foram igualmente ouvidos na zona", declarou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

Não foi fornecida qualquer informação sobre eventuais vítimas.

A explosão, que não foi reivindicada até ao momento, surge depois do adiamento sem data, no último minuto, de uma reunião entre talibãs e representantes do Governo afegão, inicialmente prevista para o fim-de-semana, no Qatar.

Mais de 30 minutos após a explosão, foram ouvidos tiros com intermitência.

A zona atingida foi isolada pelas forças de segurança.

Os talibãs anunciaram na semana passada o início da ofensiva de primavera. Ataques mortais foram registados em várias províncias do Afeganistão.

O braço afegão do grupo extremista Estado Islâmico cometeu também, no passado, vários ataques com vítimas mortais, em Cabul.