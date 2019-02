Fenómeno raro no Egipto: Estátua de Ramsés iluminada pelo Sol

Esta sexta-feira, os visitantes dos templos de Abu Simbel assistiram a um fenómeno raro. A estátua do Faraó Ramsés II foi iluminada ao amanhecer, pelos raios de sol. Isto ocorre apenas duas vezes por ano, nos dias 22 de fevereiro, dia em que se celebra o aniversário do rei e dia 22 de outubro, dia em que foi coroado, defendem os historiadores.

O fenómeno iniciou-se às 6h25 da manhã, segundo o EgyptToday e apesar de ter durado apenas 20 minutos reuniu 3 mil turistas, para assistir à iluminação das estátuas. Além de iluminar a estátua do rei Ramsés, ilumina também os deuses sentados a seu lado, Re-Horakhty e Amon-Rá, reis do sol enquanto a estátua de Ptah, permanece na sombra.

A visita organizada ao local nestes dias pela ministra do Turismo, Rania al-Mashat, e pelo ministro de Antiguidades, Khaled al Enani, faz parte da tentativa de impulsionar o turismo à região e lutar contra a crise, iniciada pelo levantamento popular em 2011.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os templos de Abu Simbel - construídos durante o reinado de Ramsés II na 19ª dinastia - ficam na margem ocidental do rio Nilo, no sul do Egito.