Farage: Trump "acredita mesmo no Brexit e está a adorar a viagem a Londres"

Trump reúne-se com Michael Gove mas não com Boris Johnson

"Bom encontro com o Presidente Trump - ele acredita mesmo no Brexit e está a adorar a sua viagem a Londres", escreveu o líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, após uma reunião com o presidente norte-americano na residência do embaixador dos EUA em Londres.

Farage foi o primeiro a visitar Trump em Nova Iorque após a vitória deste nas presidenciais de 2016, sendo considerado por ele "um amigo". Nas eleições europeias, o seu Partido do Brexit foi o mais votado no Reino Unido.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais tarde, no seu programa na rádio LBC, Farage explicou que tinha recebido um "convite privado" para um encontro com Trump e que ele "acredita totalmente no Brexit, pensa que é a coisa certa para o país". Contudo, referiu o líder do Partido do Brexit, "ele está obviamente preocupado que esteja a levar tanto tempo".

Além de Farage, o presidente norte-americano tinha previsto reunir-se com o ministro do Ambiente, Michael Gove, que é um dos 11 candidatos à sucessão de Theresa May à frente do Partido Conservador e do governo britânico. Já Boris Johnson, o ex-chefe da diplomacia de May, que é o favorito nessa corrida à sucessão, não deverá encontrar-se em privado com o presidente dos EUA.

Trump terá ainda recebido o ex-líder conservador Iain Duncan Smith e o antigo ministro do ambiente, Owen Paterson. Além disso, teve tempo para dar uma entrevista ao jornalista e amigo Piers Morgan, que será transmitida no programa da manhã da ITV que apresenta, Good Morning Britain.

Na conferência de imprensa ao lado de May, Trump terá dito que recusou um encontro com o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, que teria pedido essa reunião.

Na conferência, Trump reiterou a sua opinião sobre o Brexit: "Este país merece a sua independência. Acredito que será bom para o país"; referiu.