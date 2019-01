Falta escavar 4 metros à mão. Resgate de Julen entra nas últimas 24 horas

Alcançados os 60 metros de profundidade do túnel vertical, os técnicos estão a trabalhar no revestimento e alisamento de terras para começar as escavações manuais. Serão quatro metros escavados à mão até chegar ao local onde se acredita estar Julen, a criança de dois anos, que caiu por um pequeno buraco num poço com mais de 100 metros, no dia 13 de janeiro, em Totalán, Málaga.

Na madrugada desta terça-feira foram alcançados os 60 metros do túnel vertical, paralelo àquele onde estará o menino de Málaga. Durante a escavação terão aparecido materiais muito duros, o que atrasou a finalização do túnel, refere o El País . Só para fazer o alisamento de terras e revestimento são precisas nove horas.

Lá em baixo estão os elementos da brigada de Salvamento de Hunosa. O coordenador da operação, Ángel García Vidal, estima que toda esta operação dure no máximo 24 horas. As equipas de resgate estão a entrar a cada 40 minutos onde trabalham por turnos.

Apesar de os trabalhos continuarem sem descanso, surgiram novas dificuldades, no encaixe dos tubos de revestimento no túnel que estará mais desviado do que seria esperado, refere a Europa Press. Uma das maiores dificuldades está em conseguir encaixar a janela para começar a escavar na horizontal. Ainda assim, os trabalhos não param, num esforço inédito como sublinha o delegado do governo de Andaluzia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

O responsável espera "um final feliz" ainda durante esta terça-feira ou mais tardar amanhã, quarta-feira. E destacou a "capacidade de mobilização da sociedade", por ter feito em "poucos dias" o que normalmente demoraria "meses".

Depois de encaixada a janela para a escavação, uma equipa de oito mineiros de resgate descerá pela cápsula desenhada pelo diretor técnico do Consórcio Provincial de Bombeiros de Málaga e fabricada por ferreiros malaguenhos.

Aberto inquérito às circunstâncias da queda

O tribunal de instrução n.º 9 de Málaga abriu entretanto um processo para saber as circunstâncias exatas em que Julen caiu no domingo, 13 de janeiro, no poço num terreno privado nos arredores de Totalán. As diligências estão a ser feitas através de um relatório da Guarda Civil depois de recolher declarações dos pais do menor, o dono do terreno e a pessoa que abriu o poço no mês de dezembro.