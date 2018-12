Falha em fábrica deixa rua coberta de chocolate

Os chocolates são um dos presentes preferidos na época natalícia. E uma fábrica no oeste da Alemanha quase que dava um presente antecipado aos seus vizinhos. Uma falha técnica fez com que se espalhasse chocolate numa das ruas da cidade de Westoennen.

A causa do acidente foi uma "pequena falha técnica" num tanque de armazenamento, explica o jornal alemão Soester Anzeiger, citado pelo The Guardian.

O chocolate que estava quente, assim que tocou no asfalto solidificou o que dificultou os trabalhos de remoção. Os 25 bombeiros envolvidos na operação tiveram de retirar o chocolate com pás e recorrer a água quente e maçaricos para remover o chocolate que ficou nas fendas e nos buracos do alcatrão.