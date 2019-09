Extremistas infiltram-se na marcha pelo clima em Paris. 163 detidos

Vídeo premiado de investigadora portuguesa vai ser exibido na Cimeira do Clima

cimeira do clima

Vitrinas quebradas, bancos vandalizados, barricadas incendiadas, 163 pessoas detidas. Foi o balanço da marcha pelo clima que reuniu 15 mil pessoas em Paris, e no qual a polícia identificou um milhar de manifestantes radicais. Aos ambientalistas juntaram-se os coletes amarelos, que realizaram a 45.ª manifestação.

"Não corra riscos e saia da marcha pelo clima. As condições para uma marcha não violenta não estão reunidas", tuitou a Greenpeace, denunciando "o lançamento de gás lacrimogéneo a manifestantes não violentos e às famílias".

No final da manifestação, a Greenpeace voltou a criticar a polícia, ao mostrar fotografias da ação das forças de segurança.

Outra ONG, a Youth For Climate, também recorreu ao Twitter para enviar a mesma mensagem antes de mudar de ideias. "É um erro de comunicação, a situação no terreno é desestabilizadora, não estamos a pedir para sair, mas a pedir cautela", afirmo.

O desfile iniciou às 14:30 no centro da capital e foi logo marcado pela ação violenta do grupo de extrema-esquerda black blocks e a reação da polícia.

Outras promotoras da manifestação criticaram a ação da polícia. "45 minutos após o início, a polícia arremessou várias granadas de fragmentação [não letal, libertam balas de borracha] sem aviso prévio", denunciou uma porta-voz da ANV-COP21 à AFP. "Os manifestantes tiveram de fugir. Estão chocados, chocados, chocados", continuou, denunciando "uma reação completamente desproporcional por parte da polícia".

A polícia estimou em cerca de mil manifestantes radicais do movimento de extrema-esquerda e dos coletes amarelos presentes na manifestação, dos quais uns 150 seriam black blocks.

Segundo a AFP, a polícia, que mobilizou 7500 efetivos, usou gás lacrimogéneo e também disparou balas de borracha, um recurso controverso e que tem sido responsável por muitos ferimentos durante as manifestações dos coletes amarelos.

Antes do início da manifestação, os organizadores apelaram à civilidade: "Todos são bem-vindos. Quem não se opõe à justiça climática e à justiça social deve respeitar o consenso da ação não-violenta", disse um dos organizadores.

A ponte de Tolbiac foi ocupada e no final ficou pendura uma faixa com a frase "Macron poluidor do planeta".

Alguns setores têm apelado para uma convergência entre coletes amarelos e ativistas pelo combate às alterações climáticas. "Todos estão envolvidos no desfile, as palavras de ordem são muito semelhantes, ou até as mesmas", disse Jean-Claude, de 75 anos, que participou em manifestações de coletes amarelos antes da marcha.

Na 45.ª manifestação dos coletes amarelos houve uma novidade: pela primeira vez a maioria dos manifestantes não usou o colete.

As marchas estenderam-se a outras cidades francesas. Sem incidentes, cerca de 5.000 pessoas reuniram-se em Lyon, e 3.600 em Estrasburgo.